Ruthie Ann Miles maman : jolie nouvelle, 2 ans après la mort de ses deux filles

Un brin de lumière après l'ombre. À l'occasion de la fête des Mères, que l'Amérique célèbre avant la France – le 7 juin prochain en nos frontières –, la comédienne Ruthie Ann Miles a dévoilé une jolie nouvelle. Comme elle l'a sobrement révélé sur son compte Instagram, elle a donné naissance à une petite fille prénommée Hope Elizabeth. Sans plus de détail, elle a seulement accepté de préciser le mois de naissance, s'amusant du fait que, dans sa famille, trois générations étaient nées durant la même période. Le 21 avril 1983, elle ouvrait les yeux pour la première fois. Pour ses 37 ans, elle a reçu le plus beau cadeau du monde.

Vous le savez peut-être, Ruthie Ann Miles a peiné à sortir la tête de l'eau. L'actrice américaine a survécu à la plus rude des épreuves le 5 mars 2018. Alors qu'elle traversait une rue du quartier de Park Slope, à New York avec sa fille, elle s'est fait renverser par une voiture qui a ignoré le feu rouge. Abigail Blumenstein, 4 ans, est morte sous les yeux de sa maman. Enceinte de sept mois, Ruthie Ann Miles avait également perdu l'enfant qu'elle portait. Ben B. Rabinowitz, l'avocat de la famille, avait expliqué dans un communiqué qu'il s'agissait d'une petite fille que les parents prévoyaient d'appeler Sophia Rosemary et qu'ils ressentaient une douleur "presque impossible à comprendre".