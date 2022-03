Sabine Paturel (Les Bêtises), le succès l'a rendue malheureuse : "Ça m'a gâché la vie !"

Il n'y a pas plus emblématique que le titre Les bêtises, de Sabine Paturel. Cette chanson, aux faux airs innocents, était restée pendant 36 semaines au Top 50, en 1986, année de sa sortie. Et la voilà de retour en 2022, en trend sur TikTok, réseau social sur lequel plus de 36 000 vidéos ont été tournées avec ce joli fond sonore. Pourtant, le succès n'a pas été une partie de plaisir, pour la chanteuse, si jeune à l'époque - elle n'avait que 21 ans quand elle est devenue un phénomène national.

Invitée dans l'émission Ça commence aujourd'hui, le mardi 15 mars 2022 sur France 2, Sabine Paturel a accepté de revenir sur cette période compliquée, sans doute survenue trop vite et trop tôt. "J'ai découvert la notoriété du jour au lendemain, se souvient-elle. Au début, c'est gratifiant et puis après je n'étais pas très bien. Je ne pouvais plus sortir acheter une baguette de pain. Les gens étaient adorables mais ils me sautaient quand même dessus. Je suis restée enfermée chez moi. Je ne me suis pas épanouie, pour plusieurs raisons, parce que je ne m'entendais plus avec la production et que ça m'a gâché la vie."

Chanteuse et comédienne, Sabine Paturel a peu à peu délaissé la chanson. Enfermée dans ce tube unique qu'est Les Bêtises, l'artiste a arrêté de chanter pendant 15 ans histoire de se consacrer à son autre passion. "Je n'arrivais plus à écouter de la musique tellement j'étais malheureuse", regrette-t-elle. La gloire, d'ailleurs, avait bien failli ne jamais sonner à sa porte... puisque personne n'était convaincu par sa "petite voix enfantine" et son "col claudine". "J'ai pas fait semblant de rien. J'ai pas cherché un look, rappelle-t-elle. Je suis tombée raide dingue du texte. Je n'avais même pas la musique que je trouvais ça génial ! Et quand on a eu la mélodie, on s'est fait jeter de toutes les maisons de disques. Je n'étais pas du tout à la mode, c'était Jeanne Mas et Jakie Quartz, qui étaient très punk. On ne me trouvait pas dans le coup. On m'a dit : 'ça ne marchera jamais'..."