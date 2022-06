Sabrina, laissée pour morte par Jacques Rançon : une femme a tout vu et raconte la scène terrifiante

Avec un sang-froid impressionnant, une femme, témoin d'une atroce agression de Jacques Rançon a fait part de son vécu pour le documentaire Faites entrer l'accusé, diffusé sur France 2 au mois de mai 2021. Un homme terrifiant qui revient sous les projecteurs médiatiques en raison de son procès en appel pour le meurtre d'Isabelle Mesnage, 20 ans, en 1986. Dans l'émission télévisée, on peut voir la brutalité et la dangerosité de cet homme qui avait été condamné déjà en 2018 pour les meurtre de deux autres femmes, Moktaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalez, trahi par son ADN. Une autre personne, Sabrina, a réussi à survivre à son agression au mois de mars 1998 et la témoin Marie-Line revient sur cet épisode traumatisant.

"Je m'affairais à la préparation du repas, puis j'entends des cris. Des hurlements que je qualifie souvent de bestiaux. C'était pour moi vraiment terrifiant. Je sors de chez moi et sur mon pas de porte, j'arrive à comprendre que le bruit vient (...) juste en face de mon habitation. Je vois une personne allongée, je vois les pieds, et une personne agenouillée juste à côté", explique Marie-Line avec précision. Son arrivée sur les lieux fait fuir l'agresseur. "Je vois qu'il a dans les mains un couteau avec une lame conséquente. Je réalise que ce sont, non pas des coups de poings mais des coups de couteaux. Parce qu'il y avait du sang partout."

La scène est si violente qu'elle en oublie le visage de son auteur : "A partir de ce moment-là, j'ai un blanc. J'étais quand même choquée de cette scène qui était vraiment horrible, terrifiante. Et le sentiment surtout que la personne qui était justement en train d'agresser la petite Sabrina était vraiment déterminée à la tuer." Malgré l'horreur, la présence de cette habitante a sauvé la vie de la jeune femme.

Ce soir-là, Jacques Rançon a donc violemment agressé Sabrina à Perpignan, trois mois après avoir tué et mutilé Mokhtaria Chaïb, âgée de 19 ans, comme elle. "Une dame est venue me sauver la vie", avait déclaré la jeune femme lors du procès. Dans le coma durant plusieurs jours, Sabrina a réussi à se reconstruire, à se marier et à fonder une famille de quatre enfants. Mais elle ne s'est jamais complètement remise de ce soir-là, qui lui a laissé une cicatrice de 32 cm sur le ventre.