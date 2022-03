Sabrina Perquis (Secret Story), nouvelle opération et cicatrice : "Je vous présente mon nouveau corps..."

Elle a été révélée au grand public lors de sa participation à Secret Story (saison 5, en 2011). Depuis, Sabrina Perquis partage son quotidien sur les réseaux sociaux. Et la vie n'est pas toujours rose pour la jeune femme atteinte de mucoviscidose. Lundi 14 mars 2022, elle se saisit de son compte Instagram afin de partager une vidéo associée à un texte émouvant où elle évoque une nouvelle opération qui change son corps.

"C'est certainement le post le plus difficile pour moi depuis que je suis sur Insta... Et croyez-moi j'en tremble en le rédigeant ! Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de vous présenter mon 'nouveau corps'. La vidéo n'est pas d'une super grande qualité je ne suis pas super douée pour ça. Mais voilà en toute simplicité... Après des mois de batailles ou je me suis souvent sentie seule, triste, où j'en ai versé des larmes... J'étais perdue...", écrit-elle.

Et de poursuivre : "Parce que ce n'est pas sous prétexte que tu es forte qu'un jour tu n'as pas le droit de dire que tu n'acceptes pas. Ce n'est pas parce que tu as vécu pire que tu peux toujours tout affronter ! Je ne cherche pas à prouver mon courage, ce mot n'est rien pour moi quand on n'a pas le choix... J'ai essayé de le cacher pour protéger mes proches et parce que l'époque est assez difficile pour que je diffuse à mon tour des ondes négatives... J'ai dû faire face à différentes épreuves. Mais c'est fait."