Sabrina Perquis positive à la Covid-19 malgré 3 doses : "J'espère ne pas développer une forme sévère"

Le 21 juillet 2021 devait être un jour très particulier pour Sabrina Perquis. L'ancienne candidate de Secret Story (saison 5, en 2011) devait subir une opération pour retirer son thymus, une petite glande située dans la partie supérieure du thorax, entre les poumons et sous le sternum, car une tumeur avait été découverte. Mais tout a été chamboulé car la belle blonde, qui est atteinte de la mucoviscidose, a été testée positive à la Covid-19.

Alors qu'elle s'apprêtait à dévoiler les détails de son opération à ses abonnés mardi 20 juillet, Sabrina Perquis a été interrompue par son médecin. Et lorsqu'elle a repris la parole c'était pour expliquer, avec des larmes aux yeux, que son intervention était finalement annulée. "A la base, je faisais une story pour vous expliquer mon opération de demain qui vient d'être annulée car mon test PCR est revenu positif. J'ai trois vaccins... Super ! J'attends que le médecin revienne pour me dire ce qu'il en est. Soit je reste en surveillance ici, soit je rentre à la maison et on reporte l'opération d'au moins quinze jours/trois semaines. Je suis ravie...", a tout d'abord confié la maman de Loès (18 ans).

Finalement, Sabrina Perquis devait passer la nuit à l'hôpital, en observation. Car la Covid-19 peut être plus dangereuse pour des personnes atteintes de la mucoviscidose. "Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'avais un peu de fièvre quand je me suis levée ce matin. Je sais que le vaccin n'empêche pas d'avoir la Covid, mais c'est vrai que je n'étais pas plus inquiète que ça en arrivant. Surtout que j'ai fait le retour Montpellier-Paris avec la clim à fond, donc je pensais que j'avais attrapé un coup de froid. Mon fils est malade aussi donc je vais le faire tester parce que je pense qu'il a aussi la Covid. (...) Je me fais plus de soucis pour mon fils. De mon coté, je suis assez confiante parce que j'ai trois doses donc j'espère que je ne vais pas développer une forme sévère. Normalement non", a-t-elle poursuivi.

Malheureusement pour Sabrina, la nuit n'était pas de tout repos. Elle avait encore "beaucoup de fièvre" malgré une prise de Doliprane, comme elle l'a expliqué ce mercredi 21 juillet. "Ce matin je me suis réveillée avec de grosses brûlures à la trachée. J'ai vraiment super mal. Ça me plaît moyennement dans la mesure où ce n'est pas loin des poumons. Donc je n'ai pas envie que ça touche mes poumons qui vont très bien", a-t-elle précisé. Et une fois de retour chez elle, elle a fait savoir que l'après-midi était compliquée : "Je respire bien mais j'ai mal. Et la fièvre me donne des vertiges, donc impossible de bouger du lit." Les médecins lui ont notamment prescrit des antibiotiques et lui ont donné des recommandations. Espérons donc pour elle qu'elle sera rapidement remise sur pied. Pour l'heure, son fils se sentait "plutôt bien".