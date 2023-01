Sacha Distel marié : qui est celle qui a conquis le playboy invétéré, une sportive de haut niveau ?

Sacha Distel garde l'image d'un séducteur à la voix suave et sa liste de conquêtes compte les femmes les plus fascinantes comme la légendaire Jeanne Moreau. Pour autant, une femme a réussi à garder le playboy de la musique française au sourire ravageur, une sportive de haut niveau. Serait-ce son mental d'acier d'athlète qui lui a permis de construire ce qu'aucune avant elle n'avait réussi ? En ce jour anniversaire de la star de la chanson, ce 29 janvier, portrait de madame Distel.

Sur les pistes de ski très chic de Megève en France, Francine Bréaud a croisé le regard de Sacha Distel. Elle a épousé l'interprète de La Belle Vie en 1963 et de leur union sont nés deux fils, Laurent en 1964, puis Julien en 1967. C'est le début de quatre décennies d'amour, de bonheur mais aussi de médiatisation et parfois d'échecs et d'infidélités. Leur couple s'est achevé le 22 juillet 2004 lorsque l'artiste meurt à 71 ans des suites d'un cancer du côlon dans sa propriété de Rayol-Canadel-sur-Mer dans le Var.

De la douleur du deuil à la douleur physique

Dans France Dimanche en 2014, elle s'était épanchée sur sa vie sans Sacha Distel, une existence qu'elle n'a pas voulu partager avec un autre homme. Elle a dû se remettre de graves problèmes de dos et s'est nourrie de l'amour de sa famille, notamment celui de ses fils et de ses petits-enfants. Mais si sa santé s'est faite fragile, elle n'est pas de nature à ne pas se laisser abattre, sportive dans l'âme : "Cette expérience m'a appris que la douleur physique dévorait toute votre énergie, c'est épouvantable."

De retour à Paris, la veuve de Sacha Distel a souffert un an et demi d'une sciatique peu avant son 80e anniversaire. La natation lui a alors fait beaucoup de bien et a pu célébrer son âge comme elle le souhaitait : "J'ai organisé un slalom géant pour anniversaire. J'en suis assez fière. (...) J'ai réuni trente amis skieurs, mes deux fils, Laurent et Julien, et mes petits-enfants." Ces fils lui avaient offert une croix de Savoie en or gravée des mots "On t'aime". "J'ai perdu celle que Sacha m'avait achetée pour nos 35 ans de mariage", avait-elle précisé, non sans émotion.