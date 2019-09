Sade : Son fils trans de 23 ans célèbre son opération de réattribution sexuelle

La chanteuse Sade a de quoi être fière. Le mercredi 25 septembre 2019, son enfant unique est finalement devenu lui-même. Izaak, 23 ans, a subi sa chirurgie de réattribution sexuelle et peut désormais vivre sa vie comme il l'entend. "Ça a été un long chemin, mais on l'a parcouru, écrit le jeune homme sur son compte Instagram. On rentre à la maison ! Merci d'être restée à mes côtés pendant les six derniers mois, maman. Merci de t'être battue avec moi pour que je devienne complètement l'homme que je suis. Merci pour tes encouragements quand les choses étaient compliquées pour moi, pour l'amour que tu me donnes. Tu as le coeur le plus pur. Je t'aime tellement. La reine des reines."

Izaak est le seul enfant de Sade Adu, en couple à l'époque avec le musicien reggae Bob Morgan. Né le 21 juillet 1996, il aura attendu ses 20 ans pour finalement révéler qu'il était transgenre. Mais son expérience personnelle a été semée d'embûches. Lors de ce long parcours, il avait révélé depuis son lit d'hôpital ses craintes et ses doutes. "Je me demande parfois 'Mais pourquoi est-ce que je dois endurer tout ça pour être qui je suis ?' Mais au final, c'est le chemin qui était tracé pour moi et j'irai jusqu'au bout." Voilà qui est fait !