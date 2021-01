Salvatore Adamo, mari volage : sa femme Nicole a "accepté" sa relation extra-conjugale

Marié depuis 1969 à Nicole,Salvatore Adamo a eu trois enfants : Antony, Benjamin et Amélie. Interviewé par le magazine Gala en 2013, le crooner italien adressait de tendres mots à son épouse qui a pardonné ses multiples infidélités pendant leur mariage. "Si nous sommes restés si longtemps ensemble, c'est à Nicole qu'en revient le mérite. Elle a accepté beaucoup de choses... Et notamment ma fille, Amélie..." En effet, Amélie n'est pas la fille de Nicole mais d'un ex-top allemand, prénommée Annette Dahl. Une "vraie relation" pour l'artiste qui a duré près de neuf ans.

Après avoir été terrassée par la nouvelle, Nicole a pardonné son mari et accepté Amélie notamment après le grave problème de santé qui aurait pu lui être fatal en 2004. Victime d'une hémorragie cérébrale, le chanteur était alors resté un long moment dans le coma. "Depuis mon second problème de santé, en 2004, Amélie a le droit de venir à la maison, et c'est très important pour moi. Ces trois dernières années, elle a passé des vacances avec ses frères dans le Sud de la France où nous avons une propriété. Le fait qu'elle soit acceptée dans ma famille m'a beaucoup aidé" expliquait Salvatore Adamo.

Je ne voulais blesser personne...

Désormais ami avec la maman d'Amelie qu'il voit "régulièrement", l'interprète du titre Mes mains sur tes hanches avait écrit son autobiographie À ceux qui rêvent encore en 2003 dans laquelle il dévoilait ses infidélités et sa relation extra conjugale avec Anette.

Interviewés en 2010, Amélie et Salvatore confiait les secrets de leur relation fusionnelle aux journalistes de Paris Match. "Il a fallu attendre le moment propice pour que le public sache la vérité. Je ne voulais blesser personne. Avec la mère d'Amélie, j'ai vécu une grande et belle histoire qui s'est terminée il y a une vingtaine d'années." indiquait l'artiste de 77 ans.

Compréhensive avec son époux, Nicole a désormais accepté Amélie comme faisant partie de leur famille. Il explique : "Au début, elle n'était pas ­réjouie... Et puis, avec philosophie, elle l'a acceptée. Aujourd'hui, Amélie vient à la maison et Nicole adore la façon dont elle chante." Une femme, une épouse et une belle-mère décidément exemplaire.