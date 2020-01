Sam Smith fesses nues sur la plage : le chanteur vit sa vida loca au Costa Rica

Les complexes ont effectivement débuté très tôt pour Sam Smith qui a subi, dès l'âge de 12 ans, une liposuccion du buste. Mais de cette expérience, l'artiste n'en retire rien de spécialement positif, si ce n'est qu'il a appris à ses dépens les conséquences d'une alimentation pas très équilibrée. Désormais, au diable les injonctions. Bien qu'il rechute parfois en affirmant qu'il est "dégoûtant", l'interprète de Stay With Me a fait du self love sa routine. Sur son compte Instagram, le chanteur n'hésite plus à se dévoiler torse nu, lui qui s'est "trop longtemps caché du soleil". Et il a bien raison...