Samira Lachhab quitte Demain nous appartient : elle dévoile les raisons de la mort de Leïla

"Demain" a fini par lui glisser entre les doigts. Alors qu'elle avait fui la ville de Sète pour s'installer à Bruxelles, en Belgique avec sa soeur, Leïla Beddiar – incarnée par Samira Lachhab – est revenue passer une tête dans le Sud de la France pour revoir les membres de sa famille. Malheureusement, en rentrant en Belgique, la maman de Noor et Soraya a été victime d'un redoutable accident de la route. Alors qu'elle avait promis de rejoindre son clan pour célébrer Noël. Plâtrée de la tête au pied, elle attend désormais la mort, alitée à l'hôpital Saint-Clair, entourée de ses proches et de son ex, l'amour de sa vie, le docteur Samuel Chardeau.

J'ai pris cette décision d'une façon assez naturelle

On aurait pu avoir un doute, concernant sa survie, si la comédienne star de Demain nous appartient n'avait pas fait ses adieux à la série sur son compte Instagram. "Bye bye Sète, a-t-elle écrit en partageant une photo du port. Merci pour tout. Dans mon coeur vous êtes. Trois ans... je ne vous oublierai jamais." Ce pincement au coeur, cette décision délibérée d'abandonner se camarades, Samira Lachhab l'a également détaillée auprès du magazine Télé Loisirs, partenaire du show de TF1. "J'ai fait une première pause dans la série, car je voulais me consacrer à des projets personnels, explique-t-elle. Puis le confinement est arrivé et ces projets ont évidemment été mis à l'arrêt. Quand cela a redémarré, beaucoup de choses sont arrivées d'un coup. J'ai pris cette décision d'une façon assez naturelle, sans trop me poser de questions. Évidemment, je ne vais pas vous le cacher, ça a été difficile. Autant pour moi que pour la production, d'ailleurs. Je suis dans l'aventure Demain nous appartient depuis le premier jour."