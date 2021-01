Samuel Etienne "rouge écarlate" : ses confidences très embarrassantes sur sa nouvelle carrière de streamer

En 2020, Samuel Etienne s'est découvert une nouvelle passion : celle de streamer. En effet, durant le premier confinement, l'animateur star de France 3 a fait une percée étonnante sur Twitch. D'abord dans le but d'aider une association caritative en participant au Z Event, puis en apparaissant dans les émission d'Étoiles, un jeune streamer de 24 ans. Il a ainsi rapidement pris au goût à ses activités sur la plateforme. Le 18 décembre 2020, il décidait alors de lancer sa propre chaîne officielle, à travers laquelle il diffuse des revues de presse destinées à un jeune public. Et surprise, Samuel Etienne attire des foules d'internautes. En quelques jours, ce sont près de 70 000 personnes qui se sont abonnées à son compte. Certaines de ses vidéos se sont même placées parmi les streams sur Twitch les plus regardés en France !

Cette nouvelle corde à son arc, le papa de deux enfants l'a évoquée dans la matinale sur France Inter, l'Instant M, vendredi 8 janvier 2021. Samuel Etienne est notamment revenu sur le moment qui l'a décidé à s'imposer sur Twitch. "À un moment, on fait une nuit de la culture pour participer à cet élan caritatif. Et, à un moment, je dis à Étoiles 'Tu sais, c'est tellement bien ce qu'on vit, j'ai envie de créer ma chaîne'". Très emballé, l'animateur de 49 ans doit désormais se trouver un pseudo. "Et là, je fais la bêtise de dire [au Chat, NDLR] : donnez-moi des idées...", raconte-t-il. Une initiative qu'il a vite regretté étant donné le surnom auquel il a eu droit. "Et là, je vois 'Tu n'as qu'à t'appeler Monsieur Chibre', et là je dis 'Oh non, pas ça'".

Mais il était déjà "trop tard" pour Samuel Etienne, désormais reconnu sous cette appellation très suggestive. "C'est devenu mon pseudo officieux", a-t-il confié quelque peu gêné face à son interlocutrice, hilare. Cette dernière ne manque d'ailleurs pas de préciser que la nouvelle star de Twitch est "rouge écarlate". Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la définition d'un "chibre", Samuel Etienne les invite à "aller voir dans un dictionnaire". Et pour lui de préciser une dernière fois : "Mais c'est devenu mon surnom officieux et non assumé".