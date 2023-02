Samuel Etienne "très heureux" et en charmante compagnie, une jeune femme "compétente et bien jolie"

Depuis 2017, Samuel Etienne est aux commandes de la matinale de France Info ainsi que du 6h info sur France 2. Une matinale qu'il présente du lundi au jeudi et qui est diffusée juste avant l'émission Télématin de Thomas Sotto et Julia Vignali.

Et ce lundi 6 février 2023, le journaliste et animateur de Question pour un champion a accueilli une nouvelle recrue à ses côtés. "Bonjour à tous, bon réveil et un grand bienvenue ce matin à une nouvelle venue qui rejoint l'équipe du 6h info et la matinale de France info, Zora Ben Miloud et je suis très heureux de l'accueillir. Bienvenue de la part de toute l'équipe, on est très heureux de vous avoir avec nous à partir de ce matin pour tous les journaux de la matinale de France info", a déclaré Samuel Etienne en guise d'introduction. "Merci pour cet accueil chaleureux", lui a ensuite aussitôt répondu Zora Ben Miloud.

Zora Ben Miloud déjà validée par les internautes

Histoire d'être certain que les présentations avec sa nouvelle collègue aient bien été faites, Samuel Etienne a également posté dans la foulée une photo de leur binôme visiblement déjà complice sur Twitter. "Heureux de vous annoncer l'arrivée de Zohra Ben Miloud dans l'équipe de la Matinale de France Info Tv", légende le journaliste sur son compte officiel.

En commentaires, les internautes se sont montrés très enthousiastes. "On se branchera avec plaisir sur le canal 27 pour continuer à te suivre", "Bienvenue à zohrabenmiloud ! Bonne route avec l'équipe!! Compétente et bien jolie !!", "Bienvenue dans la meilleure équipe matinale !", "Bravooo ! Ca va me motiver à me lever plus tôt", "Bienvenue à elle qui rayonne déjà tellement que notre Samuel Etienne en ferme les yeux", peut-on lire entre autres.