"Les gens étaient hyper gênés" : Samuel Etienne humilié, ce gros râteau d'une grande actrice

Ce lundi 13 février 2023, Samuel Etienne était aux commandes d'une nouvelle émission de L'Hebdo Est Tienne, sur Twitch. Et le présentateur de Questions pour un champion (France 3) est revenu sur le jour où il a tourné une vidéo avec Virginie Efira. Malheureusement pour lui, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Il y a quelques jours, McFly et Carlito ont dévoilé une nouvelle vidéo baptisée Devine la star qui est cachée derrière nous ? Il s'agissait d'une adaptation du célèbre jeu du post-it, durant lequel les participants sont invités à se coller un post-it sur le front, avec le nom d'une personnalité écrite dessus. Et ils doivent poser des questions afin de découvrir de qui il s'agit. Sauf que dans cette version, les personnalités dont il fallait deviner le nom arrivaient derrière le participant.

J'ai soudoyé la prod'

L'actrice Virginie Efira notamment a participé. Et elle devait, entre autres, deviner que Samuel Etienne se cachait derrière elle. "Moi j'étais derrière Virginie Efira dont je suis totalement fan. J'ai toujours rêvé de la rencontrer, donc je m'en faisais un peu une fête. Ils posaient des questions et, je voyais bien qu'elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Je me suis dis 'quand même avec Questions pour un champion, j'ai pris un peu de notoriété. À un moment elle va trouver !' Puis elle a fait de la télé. Même une fois, j'avais discuté quinze secondes avec elle sur le bord d'un trottoir. Donc je me suis dis que je l'avais marquée. Mais elle ne trouve pas, d'une puissance que tu n'imagines pas. Les gens étaient hyper gênés", a révélé le présentateur de 51 ans dans son émission Twitch.

Tout le monde a tout fait pour que la belle blonde de 45 ans trouve de qui il s'agissait. Sans succès ! "En plus c'est de ma faute, à la base j'étais prévu derrière Marina Foïs, qui pour le coup me connaît. Et moi j'ai soudoyé la prod. Je leur ai dit : 'Je suis fan de Virginie Efira, il faut me changer", a conclu Samuel Etienne. Parfois, mieux vaut donc ne pas forcer le destin donc.