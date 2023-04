Samuel Le Bihan a déménagé à Nice : nouvelle vie et somptueuse maison avec piscine, photos à l'appui

En parallèle de la série Alex Hugo, Samuel Le Bihan s'illustre régulièrement dans des téléfilms. Il a notamment joué dans La Femme aux cheveux rouges (2016), Les Ombres du passé (2018) et T'en fais pas, j'suis là (2020). Cette même année, il s'est aussi affiché dans la mini-série Ils étaient dix, basée sur le célèbre roman d'Agatha Christie.

En parallèle de sa carrière, l'acteur est très investi dans la cause des autistes et a même lancé une plateforme d'aide et d'écoute baptisée Autisme Info Services en 2019. Ce handicap, il doit y faire quotidiennement face avec sa fille Angia et note des progrès réguliers. "Maintenant, ça se vit très bien. Elle a extrêmement progressé et on vit heureux", a-t-il révélé auprès de nos confrères de Ouest France. Nul doute que cette nouvelle vie dans le Sud doit beaucoup aider la fillette et sa famille.

Il est également cofondateur de la société (c'est une association) EarthWake à Avignon, dont les membres fondateurs sont partis de l'idée qu'en redonnant de la valeur au déchet plastique, on incitait à sa collecte. Ils se sont ainsi intéressés à la pyrolyse, un procédé chimique qui permet de ramener les plastiques à leur état d'origine: le pétrole. Après plusieurs années de R&D, l'équipe d'Earthwake a proposé un premier modèle de pyrolyseur low-tech, autosuffisant et mobile, capable de transformer les déchets plastiques en carburant: la Chrysalis.

Un homme et un papa investi dans de belles causes !