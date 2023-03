Samuel Le Bihan : Sortie en amoureux avec la belle Stefania et rencontre avec une grosse star du PSG

Il y avait de l'amour dans l'air ce mercredi 29 mars dans les rues de la capitale. Il faut dire que ​​Samuel Le Bihan et sa compagne Stefania Cristian ne se quittent plus depuis quelques mois et pour l'interprète d'Alex Hugo, c'est un nouveau départ après plusieurs longues relations. Le père de 3 enfants de 3 femmes différentes a officialisé sa relation avec la belle et grande brune en décembre 2021 et depuis, les choses ont été un peu compliquées entre les deux tourtereaux. L'acteur de 57 ans avait annoncé leur séparation en août dernier, mais ils ont visiblement su se pardonner et depuis, ils apparaissent plus soudés que jamais en public.

Plutôt discret sur leur histoire d'amour, Samuel Le Bihan n'a fait que de rares confidences sur sa relation avec la belle Stefania. "Je suis très indépendant et si quelqu'un entre dans ma vie, ce n'est pas parce que j'en ai besoin, mais parce que j'ai envie de partager quelque chose avec cette personne. Et là, c'est le cas", a-t-il déclaré à nos confrères de chez Télé Star, avant de conclure : "J'élève seul ma fille Angia. Je fais tous les rôles et ça se passe très bien. On est prêts à accepter quelqu'un dans ce bonheur." Le couple a une nouvelle fois montré qu'il était très uni lors d'une belle soirée à Paris. En effet, ils se sont retrouvés au lancement de la nouvelle collection de lunettes de sport Tommy Hilfiger, qui a eu lieu au Palais de Tokyo ce 29 mars.

Le couple au milieu des stars

Samuel Le Bihan et sa compagne n'étaient pas les deux seules célébrités présentent, puisque plusieurs ambassadeurs de la marque étaient de la partie, à commencer par Sergio Ramos, la star du Paris Saint-Germain. Le défenseur espagnol, champion du monde et véritable légende de son sport, a pu côtoyer les journalistes Dominique Armand et Claire Arnoux ou encore l'acteur et ancien humoriste Frédéric Chau (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Une belle soirée pour Samuel Le Bihan et Stefania Cristian, plus amoureux que jamais au milieu des stars !