Diaporama : Samuel Le Bihan : Sortie en amoureux avec la belle Stefania et rencontre avec une grosse star du PSG

Samuel Le Bihan : Sortie en amoureux avec la belle Stefania et rencontre avec une grosse star du PSG

L'acteur est en couple avec la belle Stefania Cristian depuis décembre 2021 Samuel Le Bihan et sa compagne Stefania Cristian - Lancement de la nouvelle collection de lunettes de sport Tommy Hilfiger en présence de ses ambassadeurs S. Ramos, S. James et N. Pescetto au Palais De Tokyo à Paris le 29 mars 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

Ce 29 mars, il était au Palais de Tokyo, à Paris pour une belle soirée Samuel Le Bihan et sa compagne Stefania Cristian - Lancement de la nouvelle collection de lunettes de sport Tommy Hilfiger en présence de ses ambassadeurs S. Ramos, S. James et N. Pescetto au Palais De Tokyo à Paris le 29 mars 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

Le couple a pu notamment croiser Sergio Ramos, la star du PSG Sergio Ramos - Lancement de la nouvelle collection de lunettes de sport Tommy Hilfiger en présence de ses ambassadeurs S. Ramos, S. James et N. Pescetto au Palais De Tokyo à Paris le 29 mars 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

L'acteur Frédéric Chau avait fait le déplacement pour lancement de la nouvelle collection de lunettes de sport Tommy Hilfiger Frédéric Chau - Lancement de la nouvelle collection de lunettes de sport Tommy Hilfiger en présence de ses ambassadeurs S. Ramos, S. James et N. Pescetto au Palais De Tokyo à Paris le 29 mars 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

7 / 17