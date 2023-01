Samuel Le Bihan fou amoureux de sa sublime compagne Stefania, soirée de folie pour le Nouvel An

C'est déterminant

L'interprète d'Alex Hugo, qui semble donc plus épanoui que jamais, sait notamment qu'il peut compter sur sa ravissante compagne pour s'occuper sa fille cadette prénommée Angia, atteinte de sévères troubles autistiques et dont il s'occupe à plein temps (à noter qu'il est également le papa de deux autres enfants : Jules, 27 ans et Emma-Rose, 4 ans). Car il expliquait en février dernier au micro du podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs que les deux filles s'entendaient très bien.

"Je ne pouvais pas laisser quelqu'un entrer dans ma vie si ma fille n'a pas sa place. C'est déterminant (...) Ma fille l'adore et elle adore ma fille", confiait-il au magazine. "Je savais que c'était quelqu'un de bien et il fallait juste l'aider (sa compagne, ndlr). Moi, j'ai ma responsabilité aussi à faire en sorte que le lien se fasse dans le bon sens. Il faut accompagner, il faut aider car tout le monde est un peu intimidé", avait-il également ajouté à ce sujet. Une belle entente entre sa fille et sa chérie, qui doit certainement le ravir.