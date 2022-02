"J'ai ma responsabilité aussi" : Samuel Le Bihan décisif dans la rencontre de sa fille et sa nouvelle compagne

Tous les feux du bonheur sont au vert pour Samuel Le Bihan. Ce 1er février, France 3 diffuse de nouveaux épisodes de la saison 7 d'Alex Hugo, série dont il tient le premier rôle. Et le coeur du comédien de 56 ans est de nouveau rempli d'amour. Grâce à sa fille Angia, évidemment, mais aussi à l'arrivée de Stefania Cristian dans sa vie. Si cette jolie romance suit son cours, c'est parce que Samuel Le Bihan a trouvé les mots justes pour expliquer la situation à son enfant de 10 ans : "Je lui ai expliqué, je lui ai parlé. Je l'ai préparée à cela, lui ai dit que c'était une bonne chose et qu'on le vivrait ensemble. Que ça créerait des moments heureux et qu'on allait bien rigoler, a-t-il indiqué au micro du podcast de Télé Loisirs, Parents d'abord. C'est une enfant, il faut lui ouvrir des perspectives, il faut lui donner des exemples concrets pour qu'elle voit que ça va être super. En tous cas, ça s'est fait très naturellement. C'est très sympa, ça fonctionne".

En compagnon parfait, Samuel Le Bihan a aussi accompagné Stefania Cristian pour qu'elle apprivoise le mieux possible Angia : "Je savais que c'était quelqu'un de bien et il fallait juste l'aider. Moi, j'ai ma responsabilité aussi à faire en sorte que le lien se fasse dans le bon sens. Il faut accompagner, il faut aider car tout le monde est un peu intimidé. Donc, c'est à moi de créer les opportunités pour que ça soit heureux pour tout le monde. Ça a été ludique, on est sortis, on s'est amusés. C'est à moi d'aider à cela, il ne faut pas les laisser toutes les deux se débrouiller".

Entre les deux femmes de sa vie, l'entente est au beau fixe. Samuel Le Bihan ne pouvait donc pas rêver mieux pour débuter cette année : "C'était très important, c'était la question essentielle, a-t-il poursuivi dans Parents d'abord. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un entrer dans ma vie si ma fille n'a pas sa place. C'est déterminant. [...] Ma fille l'adore et elle adore ma fille." C'est donc une autre victoire dont peut se féliciter Samuel Le Bihan, lui qui, il y a quelques jours, apprenait qu'Angia, atteinte de troubles autistiques, pourrait entrer au collège comme tous les autres élèves.