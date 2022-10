Samuel Le Bihan à nouveau en couple avec Stefania ! Ils officialisent leur réconciliation...

Une romance grâce laquelle l'interprète d'Alex Hugo semble plus épanoui que jamais. Amoureux, radieux, il sait également qu'il peut compter sur sa superbe Stefania pour s'occuper de sa fille cadette, Angia, atteinte de sévères troubles autistiques et dont il s'occupe à plein temps (pour rappel, l'acteur a deux autres enfants, Jules, 27 ans et Emma-Rose, 4 ans). En effet, la jeune femme et la petite fille s'entendent particulièrement bien !

En partie grâce à ses efforts, d'ailleurs, comme il l'avait confié récemment. "Je savais que c'était quelqu'un de bien et il fallait juste l'aider. Moi, j'ai ma responsabilité aussi à faire en sorte que le lien se fasse dans le bon sens. Il faut accompagner, il faut aider car tout le monde est un peu intimidé, avait-il révélé. Donc, c'est à moi de créer les opportunités pour que ça soit heureux pour tout le monde."

"Ça a été ludique, on est sortis, on s'est amusés. C'est à moi d'aider à cela, il ne faut pas les laisser toutes les deux se débrouiller", avait-il conclu, avant d'ajouter une condition simple : "Je ne pouvais pas laisser quelqu'un entrer dans ma vie si ma fille n'a pas sa place. C'est déterminant". Heureusement, le courant est finalement passé entre la nouvelle belle-mère et la fillette, qui sont désormais très proches.

D'ailleurs, lorsque l'acteur avait annoncé leur séparation il y a peu, Stefania n'avait pas pu s'empêcher de commenter la publication avec une adorable phrase : "Je vous aimerai toujours tous les deux". On a hâte de les revoir faire des projets ensemble désormais !

Parmi les autres invités du festival niçois, le public a pu apercevoir de nombreux acteurs comme Pio Marmai, particulièrement moustachu, Thierry Lhermitte très souriant, ou bien Carmen Kassovitz, la fille aînée de Matthieu Kassovitz. Victor Belmondo, Ana Girardot et Sabine Azéma avaient également fait le déplacement.