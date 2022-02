Samuel Le Bihan en couple : premier bisou officiel pour les amoureux !

Longtemps Samuel Le Bihan a fait passer sa fille Angia, atteinte d'autisme, avant tout. Mais si c'est toujours le cas, le papa de 56 ans veut désormais penser à lui aussi. Depuis quelques mois, Samuel Le Bihan est amoureux et il le fait savoir. L'heureuse élue se prénomme Stefania Cristian, est mannequin et apporte toute la douceur dont le comédien a besoin en ces temps compliqués pour tous. Le héros d'Alex Hugo est tellement heureux qu'il a décidé de le faire savoir à tout le monde. Après s'être publiquement affiché avec sa compagne lors d'un événement officiel, Samuel Le Bihan a décidé d'étaler cette belle histoire sur les réseaux sociaux. En virée romantique dans un hôtel de luxe parisien, face à la Tour Eiffel, le couple s'est montré plus amoureux que jamais, échangeant un bisou langoureux devant le monument emblématique de la ville de l'amour. Un bonheur enfin assumé qui fait plaisir à voir !

Vivre une relation en toute simplicité était ce qui manquait à l'équilibre de vie de Samuel Le Bihan. Papa de trois enfants, Jules, Angia et Emma-Rose, le comédien concentre le plus gros de son énergie sur sa cadette, atteinte de troubles autistiques qu'il évoque sans complexe dans les médias. Si encaisser le diagnostic a pris du temps, Samuel Le Bihan avait finalement décidé de voir la vie du bon côté et force est de constater qu'il a eu raison : "Je refuse que ça mette de l'ombre dans ma vie. Au contraire, je ferai tout pour en tirer la plus belle des énergies. J'ai décidé que je créerai du bonheur et je crois que je ne me suis pas trop mal débrouillé". Grâce à son optimisme, Samuel Le Bihan a réussi le plus dur des paris : "Angia est en CM2, elle n'a pas de retard scolaire, elle a un auxiliaire de vie scolaire. Et ils m'ont dit qu'on envisageait le collège". Ce n'est plus la seule victoire dont il peut se féliciter.

Samuel Le Bihan a fait se rencontrer deux des femmes de sa vie. Et entre Stefania et Angia, le courant passe plus que bien : "Je savais que c'était quelqu'un de bien et que forcément ma fille le sentirait, ça s'est fait très naturellement (...) Je ne pouvais pas laisser quelqu'un entrer dans ma vie si ma fille n'a pas sa place. C'est déterminant. [...] Ma fille l'adore et elle adore ma fille. [...] Ça a été ludique, on est sortis, on s'est amusés. C'est à moi d'aider à cela, il ne faut pas les laisser toutes les deux se débrouiller". Au rythme où vont les choses, il ne devrait plus avoir à faire grand chose d'ici peu de temps...