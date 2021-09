Mathieu Kassovitz : Sa fille Carmen fait le show au défilé Saint Laurent

La mode fait tourner les têtes, du côté de Paris, du 27 septembre au 5 octobre 2021. Lors de toutes Fashion Week qui se respecte, le défilé Saint Laurent fait évènement et cette nouvelle édition, consacrée à la collection Printemps-Été 2022, n'a pas fait exception. Parmi la foule d'invités, venus découvrir les modèles de la maison française : Catherine Deneuve, Ana Girardot, Agathe Rousselle - Titane -, Roseanne Park - Rosé, du groupe de K-pop Blackpink -, Béatrice Dalle, Carla Bruni-Sarkozy, Rossy de Palma et sa fille Luna Mary, Farida Khelfa, Paul Hameline, Chase Hudson, Anson Boon, Emily Alyn Lind, Abel Ferrara, Dylan Robert, Liya Kebede, Chris Colls, Alexandra Agoston, James Goldstein, Ashton Sanders, Alisha Boe, Georgia May Jagger, David Alexander Flinn, Juergen Teller, Vassili Schneider, Talia Ryder ou encore Lukas Ionesco.

Très remarquée lors de son passage devant le photocall de l'évènement, Carmen Kassovitz faisait évidemment partie de la longue liste des invités. Fille de Mathieu Kassovitz et de l'actrice Julie Mauduech - les deux ex ont joué ensemble dans le film Métisse -, la jeune femme de 19 ans n'est pas exactement une figure de mode, mais plutôt une comédienne, comme papa et maman. Aperçue en juin 2020 au Festival de Cabourg, elle a tourné dans L'Été nucléaire de Gaël Lépingle, dans Camera Obscura de Marie-Noëlle Dana et Sonia Sieff et a rejoint le cast de la web-série STALK. Décidément, le cinéma coule dans ses veines.

C'est avec la bénédiction de ses parents, d'ailleurs, qu'elle s'est lancée dans une carrière dans le septième art. Enfant de la balle, Mathieu Kassovitz a toujours encouragé sa fille à suivre sa voie, sans même devoir passer par la case études. "Elle est chanteuse, actrice, elle danse... et ça fonctionne, expliquait-il dans les colonnes du journal Le Parisien, en août 2020. Elle fait des castings, les gens l'aiment bien. Moi, je ne trouve pas ça intéressant le bac si tu veux être acteur. Mais elle va quand même le passer par correspondance !" On ignore si elle a passé ses examens depuis mais une chose est sûre : côté carrière, tout roule pour elle. Elle sera prochainement à l'affiche des films Ma nuit, d'Antoinette Boulat, et A Girl's Room d'Aino Suni.