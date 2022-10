Samuel Le Bihan papa de trois enfants : qui sont les mamans ?

Mardi 25 octobre, Samuel Le Bihan est à retrouver sur France 3 dans la peau d'Alex Hugo, dans la série du même nom. Un programme qui apporte à l'acteur de "la liberté". C'est en tout cas ce qu'il a affirmé dans les colonnes de Télé 7 Jours, alors qu'il lui était demandé s'il souhaitait quitter l'aventure après les départs de Lionnel Astier et Marilyne Canto. Ce qui n'est pas dans ses plans car il est parvenu à trouver un équilibre dans sa vie professionnelle. "J'ai trouvé le temps de développer des projets comme T'en fais pas, j'suis là (France 2), le téléfilm sur l'autisme que j'avais coécrit et interprété", a-t-il notamment ajouté.

Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, l'autisme est un sujet qui le touche particulièrement puisqu'il est papa d'une fille prénommée Angia, née en 2011 de sa relation avec le mannequin Daniela Beye dont il est séparé depuis, et surtout atteinte de ce trouble. Il n'est donc pas surprenant de le voir s'engager dans cette cause à travers son métier. Mais il est également sorti de sa zone de confort en traitant le sujet, cette fois-ci non pas dans une série ou un film, mais en montant "autisme info service, une plate-forme d'appels, d'écoute, de conseils, de suivis de dossier très pointus avec des spécialistes", détaillait-il, cette fois-ci dans les pages de Télé Star.

Une enfant heureuse et épanouie

À noter qu'il emmenait sa fille cet été en Corse pour passer un séjour père-fille loin de la ville et du stress qui y règne. Il venait notamment de se séparer du mannequin Stefania Cristian, avec qui il filait le parfait amour depuis quelques mois. Mais Samuel Le Bihan est également papa d'un fils aîné, nommé Jules et né en 1995 de son union avec l'actrice Patricia Franchin, et d'une fille de 4 ans appelée Emma-Rose, fruits de son amour avec le top model d'origine vietnamienne Angie Vu Ha.

S'il ne voit que très rarement sa petite dernière car elle a déménagé avec sa maman, l'acteur de 56 ans précise qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. "C'est une enfant heureuse et épanouie. Elle grandit avec sa mère mais tout va bien. Elle est toute petite. C'est des choses en devenir", avait-il confié dans le podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs.