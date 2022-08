Samuel Le Bihan : Après la rupture, il s'éclate en Corse avec sa fille, adorables clichés à l'appui

Alors que Léa Salamé et Alizée viennent de déplorer les dégâts causés par la tempête qui vient de s'abattre hier sur la Corse, l'acteur Samuel Le Bihan (Capitaine Conan, Le Pacte des loups, Mesrine : l'instinct de mort) a partagé ce vendredi 19 août des photos de son séjour sur l'île de Beauté. Aucun vent violent à signaler sur ces clichés. Uniquement du beau temps et des conditions météorologiques idéales pour faire du bateau, du golf et surtout passer du bon temps avec sa fille Angia - née en décembre 2011 de sa précédente relation avec le mannequin et styliste Daniela Beye - entre baignade et plongée en combinaison.