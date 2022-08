Samuel Le Bihan : Voyage de rêve avec sa très grande fille, l'acteur digère sa rupture...

Mais où en est-il de sa vie sentimentale ? Aux dernières nouvelles, Samuel Le Bihan n'était plus en couple avec l'une des mères de ses enfants mais avec une très jeune mannequin du nom de Stefania Cristian. Malheureusement, ce n'est pas avec elle qu'il est parti en Corse puis en Italie. Pas avec elle non plus qu'il passera le restant de ses jours. Le 8 août 2022, l'acteur a effectivement annoncé leur rupture. "C'est fini, nous n'écriront plus notre histoire ensemble, elle se racontera chacun de notre côté, révélait-il. Nous avons tant aimé nous aimer, mais cela n'a pas suffi. Je garde tous nos moments de bonheur, nos rires, nos blagues et nos rêves insensés comme un cadeau magnifique, une de ces surprises que la vie vous réserve en secret." Malgré tous, les deux ex semblent être restés en d'excellents termes... Affaire à suivre.