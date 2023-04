Samuel Le Bihan, fou rire nerveux lors d'un enterrement : "J'étais choqué..."

Il sera très prochainement de retour au cinéma. Le 24 avril 2023, les spectateurs retrouveront Samuel Le Bihan dans le film Ma langue au chat. Dans cette comédie signée Cécile Telerman, le comédien donne la réplique à Zabou Breitman, Pascal Elbé ou Camille Lellouche. Et c'est dans le cadre de la promotion de ce projet que le héros de la série Alex Hugo - qui cartonne sur France 3 - a accepté de répondre aux questions du journal Libération... à propos de ses goûts, non pas en terme de cinéma, mais en terme de musique !

C'était grotesque et puis je suis parti en fou rire

C'est dans cette sorte de portrait chinois musical que Samuel Le Bihan a raconté une anecdote folle. Alors qu'il évoquait la chanson qu'il choisirait pour son propre enterrement, l'acteur de 57 ans s'est souvenu d'un moment très étrange survenu le jour de l'enterrement d'un ancien beau-père à cause, justement, de la bande-son sélectionnée par la famille. "Quand il est mort, l'employé des pompes funèbres a annoncé d'un ton très solennel que nous allions nous recueillir autour de ses musiques préférées pour un dernier au revoir, raconte-t-il. J'ai donc vu son cercueil partir sur Viva España ! J'étais choqué, c'était totalement inapproprié de voir cet homme admirable partir sur cette musique de fête ridicule ! C'était grotesque et puis je suis parti en fou rire." Samuel s'est sans doute mal exprimé, c'était plus surréaliste que grotesque...



Ce n'est en aucun cas le père de Stéfania, sa compagne actuelle, et un mauvais almagamme a été fait.

Pour autant, Samuel Le Bihan préfèrerait, pour ses propres funérailles, un son plus grave et solennel, comme le Requiem de Fauré ou la Suite n°3 en do majeur de Bach. "J'ai envie que les gens s'en souviennent comme d'un temps suspendu, grave, mais élégant", précise-t-il. Ce qu'il n'indique pas, en revanche, c'est de quelle relation il parle, si ce n'est qu'il ne s'agit pas du tout de sa plus récente compagne Stefania Cristian. Le comédien a connu l'amour avec l'actrice Patricia Franchino, avec qui il a eu son aîné Jules en 1995. Il a ensuite vécu une idylle avec Daniela Beye, avec qui il a accueilli Angia en 2011. Il a finalement été in love d'Angie Vu Ha, la mère de sa fille Emma-Rose, née en 2018.