Samuel Umtiti ciblé par des supporters qui grimpent sur sa voiture : il descend et le ton monte !

La descente aux enfers se poursuit pour Samuel Umtiti du côté du FC Barcelone. Champion du monde avec les Bleus de Didier Deschamps en 2018, le défenseur de 28 ans était parti pour devenir l'un des tous meilleurs joueurs du monde à son poste. Oui, mais voilà, victime de blessures à répétition depuis le sacre en Russie, le natif de Yaoundé au Cameroun enchaîne les saisons galères du côté de Barcelone. Plus titulaire, il n'a presque pas joué depuis plus de 3 ans et la colère gronde chez les supporters blaugrana qui ne comprennent pas la situation.

Aujourd'hui, une étape a été franchie dans le désamour entre le joueur et les supporters du club. Alors qu'il sortait tranquillement de l'entraînement dans sa voiture de sport, Samuel Umtiti a eu la mauvaise surprise de voir trois hommes lui barrer la route. S'agitant devant son véhicule, l'un d'entre eux a même tenté de grimper sur le capot. Perdant patience, le sportif a longuement klaxonné avant de mettre des coups d'accélérations pour tenter de les faire partir. Il a finalement pu s'extirper de cette situation inconfortable, mais alors qu'on pensait qu'il allait partir sans faire d'histoire, l'ancien compères de Raphaël Varane chez les Bleus a arrêté sa voiture quelques mètres plus loin.

Il est alors descendu de son véhicule pour avoir une explication avec les quelques fauteurs de trouble. Essayant de garder son calme face aux trois individus, Samuel Umtiti les a interpellés pour leur expliquer sa façon de penser : "Venez ! C'est vous qui avez payé la voiture ? À quoi jouez-vous ? Savez-vous ce qu'est le respect ?". Une scène qui a interpellé en Espagne où la plupart des médias sportifs ont repris la scène pour la commenter, déplorant l'attitude de ces soi-disant supporters.