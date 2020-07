Samy Seghir et sa fiancée, Brahim Asloum et sa femme... pour une soirée blanche

Les soirées reprennent doucement à Paris après la crise sanitaire qui a tout mis à l'arrêt. Le chef Christophe Leroy en a organisé une le 1er juillet 2020 sur le thème du blanc et de l'été. Samy Seghir et sa fiancée Manon Azem ainsi que Brahim Asloum et sa femme Justine étaient présents.

