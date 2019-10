Brahim Asloum papa pour la première fois, le prénom symbolique de son fils

Lorsque Brahim Asloum a rencontré Justine Pouget en 2016 "dans la station de ski des Menuires à l'occasion des RMC Sport Games", comme il l'avait raconté à Gala en juillet dernier, il a tout de suite su qu'elle serait la femme de sa vie. Trois ans plus tard, l'ancien boxeur de 40 ans devenu consultant et l'attachée technico-commerciale chez Dolce & Gabbana de 27 ans ont fondé une famille.

Selon nos informations exclusives, Brahim Asloum et sa belle Julie ont accueilli leur premier enfant le 15 septembre 2019. Ce petit garçon qui comble ses parents de bonheur depuis plus d'un mois se prénomme Joseph-Ali. Le choix d'Ali ne doit bien évidemment rien au hasard puisque c'est une référence directe à la légende de la boxe Mohammed Ali. Estelle Mossely et Tony Yoka avaient choisi le même prénom, fort en symbolique, pour leur fils né en août 2017. La boxeuse vient, par ailleurs, d'annoncer qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant, mais qu'elle se séparait de Tony Yoka, à qui elle était mariée depuis janvier 2018.

La naissance de Joseph-Ali rend l'année 2019 encore plus belle pour Brahim Asloum et Justine. Alors que le couple, fiancé depuis août 2017 après une demande en mariage faite à Grenade, en Andalousie, avait prévu de se marier en août dernier, leur projet avait dû être avancé. En cause ? La découverte d'une heureuse nouvelle, la grossesse de Justine officialisée à Roland-Garros à la fin du mois de mai. Parce que l'accouchement était prévu pour le mois de septembre, les amoureux avaient choisi la sécurité en se mariant à Paris le 8 juillet. Après une cérémonie civile célébrée en la mairie du 17e arrondissement, ils avaient convié leur vingtaine d'invités, parmi lesquels le petit frère de Brahim et la maman de Justine, à les suivre chez Augustin, une brasserie du 17e, pour un déjeuner convivial. Les jeunes époux étaient ensuite rentrés chez eux pour une nouvelle célébration en tête à tête avec un dîner aux chandelles concocté par Brahim Asloum.

Au casting de la dernière édition de Je suis une célébrité... Sortez-moi de là diffusée durant l'été sur TF1, le champion olympique de Sydney (2000) avait abandonné, préférant rentrer pour être aux côtés de Justine.

