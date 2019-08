Je suis une célébrité - Brahim Asloum abandonne : "Je me suis sacrifié"

Depuis le coup d'envoi de Je suis une célébrité, sortez-moi de là (TF1), plusieurs personnalités ont été éliminées du jeu. Après les départs de Julien Lepers, Frédéric Longbois, Alexandra Rosenfeld et Sloane, voilà que Brahim Asloum a abandonné le jeu. En exclusivité pour Purepeople.com, le boxeur retraité de 40 ans se livre sur son aventure.

Qu'avez-vous pensé en découvrant les conditions de vie et le camp ?

Sur le moment, j'ai trouvé que le camp était sympa. Et je me suis rendu compte qu'on était vraiment au milieu de la jungle et qu'on allait être visité par les bêtes... Je savais que ça n'allait pas être évident mais j'étais parti pour ça en même temps. Il est vrai que je n'avais jamais vécu ce genre d'aventure donc forcément j'avais une petite appréhension notamment par rapport aux nuits.

Qu'avez-vous pensé du casting ?

Je n'ai pas à juger du casting mais je me suis entendu avec tout le monde. Il y avait un bel esprit, il n'y avait que des gens sensés, on a super bien vécu ensemble. La preuve en est qu'on est resté en contact. Ça veut bien dire que ça s'est bien passé.

Quelle a été votre plus belle rencontre ?

Ça a été Frédérick Bousquet que je connaissais un tout petit peu, mais pas assez. Je le connaissais en tant que champion, on s'était croisé à travers le monde du sport. Et l'émission m'a permis de le connaître un peu plus : je kiffe ce mec, il est super. Il a plein de valeurs. Nilusi, je ne la connaissais pas non plus et je l'ai trouvée adorable et courageuse. Gérard Vivès était également une belle rencontre. Mais sincèrement, tout le monde était bien, il y avait juste ces quelques personnes avec qui le courant passait très très bien.

C'était le moment pour moi de retrouver ma femme

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur place ?

Le plus difficile pour moi a été d'être loin de ma femme. J'ai l'habitude d'aller en déplacement mais là les conditions étaient différentes. On ne peut pas appeler ni rien... Donc vraiment, c'est le manque de nouvelles qui m'a un peu pesé par rapport au reste. En soi, je n'ai pas eu de souci à m'éloigner du téléphone mais j'aurais aimé entendre ma femme de temps en temps.

Vous saviez votre femme enceinte avant de partir, pourquoi avoir abandonné ?

On était vraiment dans les débuts de sa grossesse. J'allais être papa... Mais je n'emploierais pas le terme abandonner, je dirais plutôt que je me suis retiré du jeu. C'était le moment pour moi de retrouver ma femme. C'est notre premier bébé à tous les deux, je ne voulais pas la laisser plus longtemps sans nouvelles. C'était un moment important, je voulais le vivre avec elle. Déjà je la remercie de m'avoir laissé partir. J'ai trouvé que c'était le bon moment. Toutes les personnes encore sur le camp avaient envie de rester et je me suis sacrifié d'une certaine manière. Donc c'était le prétexte idéal pour moi et au final je rendais service à mes camarades. C'était un ensemble de choses.

J'ai commencé un régime avant le départ

Frédéric Longbois et Sloane ont perdu du poids, vous aussi ?

J'ai perdu déjà 6 kilos avant de partir. J'avais commencé un régime, comme je savais que si je subissais cette notion de régime au dernier moment j'allais le payer. Donc j'ai préféré prendre les devants en débutant ça avec le confort de la maison. Je me suis remis un minimum en forme et j'ai réduit mes portions pour habituer mon estomac. Et sur place j'ai perdu encore du poids, également 6 kilos. Aujourd'hui, j'essaie de ne pas tout reprendre. Sur les 12 kilos au total, j'en ai repris entre 8 et 9.

La grossesse de votre femme était-elle une surprise ?

Non, ce n'était pas une surprise dans le sens où on le voulait ! Mais c'est vrai qu'au moment où je m'engage, il fallait attendre les 3 mois et je ne savais pas si ça allait tenir ou pas, c'était une incertitude. Il me semble que ma femme a passé l'échographie du 3e mois une semaine ou quelques jours après mon arrivée en Afrique du Sud. Donc je cogitais moi là-bas... Tout ce qu'on m'a dit c'est qu'elle allait bien, mais je ne savais rien.

Votre mariage a été avancé justement par rapport à la grossesse... Une grosse fête est-elle prévue plus tard ?

On fêtera ça, bien évidemment. Là il fallait le faire. On voulait se marier avant que le bébé arrive. C'est pour ça qu'on a fait ça en très petit comité, assez rapidement même s'il y avait de l'émotion. J'espère qu'on pourra fêter ça avec toute la famille autour.

Connaissez-vous le sexe du bébé ?

Oui, on connaît le sexe mais je préfère le garder pour moi !

