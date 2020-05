Sandra Bullock : Emue aux larmes avec sa fille Laila, sa "super-héroïne"

Discrète sur les écrans ces dernières années, où on ne l'a guère vue que dans le réjouissant Ocean's 8 et le flippant Bird Box (Netflix), Sandra Bullock, qui choisit parcimonieusement ses rôles et exerce également en tant que productrice, préparait son retour quand la pandémie de coronavirus a interrompu le tournage de son prochain film, à Vancouver. Il faudra donc patienter encore un certain temps pour la découvrir dans la peau de Ruth Slater, une meurtrière qui tente de reconstruire sa vie à sa sortie de prison... Mais l'actrice oscarisée pour The Blind Side n'a pas disparu pour autant : vendredi 8 mai 2020, elle est ainsi intervenue de manière inattendue dans l'émission Red Table Talk, en compagnie de Laila, sa fille de 8 ans, pour un épisode spécial dédié aux héroïnes de la lutte contre le coronavirus à l'approche de la fête des Mères (ce dimanche 10 mai, aux Etats-Unis). Une belle surprise !

Sandra Bullock au bord des larmes...

Après avoir fait don récemment de quelque 6000 masques respiratoires à un hôpital de Los Angeles, l'Adventist Health (White Memorial) Hospital, Sandra Bullock a de nouveau témoigné son soutien au personnel soignant en apparaissant au cours de l'émission animée sur Facebook notamment par Jada Pinkett Smith pour adresser quelques mots sympathiques à l'une des infirmières de l'établissement. "April, merci - je vais essayer de le dire sans me mettre à pleurer - merci pour tout ce que vous faites, parce que pendant que nous sommes assis chez nous en famille, vous, vous êtes dehors à fournir tout ce travail extrêmement difficile, a déclaré la star de 55 ans à l'intention d'une certaine April Buencamino. Il ne se passe pas un seul dîner ni un seul bénédicité sans que nous vous envoyions l'amour, l'estime et la reconnaissance qu'en tant que famille en sécurité nous éprouvons."

... et Laila super-héroïne de la famille

Mère de deux enfants qu'elle a adoptés, Laila (8 ans) et Louis (5 ans), Sandra Bullock, qui est en couple depuis 2015 avec le photographe Bryan Randall, a poursuivi sur un registre tout aussi personnel : "En tant que maman vous-même, je sais que vous avez peur, je sais que vous avez peur à bien des égards. Je m'incline devant vous et devant votre famille, je vous dis merci. Nous vous sommes tellement reconnaissants pour ce que vous faites, vous et tous les autres." Sa fille Laila s'est alors invitée sur ses genoux et devant l'écran, un peu intimidée : "Regarde, c'est April. Tu veux lui dire quelque chose ?", lui a demandé l'actrice. "Merci April de faire tout ce que vous faites pour tout le monde. Prenez soin de vous et de votre famille", a alors énoncé la fillette. Et sa maman de conclure avec la plus grande fierté : "Laila est notre super-héros mondiale. Dans notre famille, c'est elle qui va sauver le monde, alors elle est fin prête. Elle va vous rejoindre dans quelques années, April !" Un commentaire qui vient compléter une publication Instagram de Bryan Randall au début du mois d'avril : sur son compte privé, le photographe avait partagé une image de Louis et Laila devant un hôpital pour enfants auquel ils venaient aussi de donner des masques.

C'était décidément une journée riche en réconfort et en émotion pour l'infirmière April Buencamino puisque Jada Pinkett Smith, sa fille Willow et sa mère ont annoncé non seulement le don de 50 000 dollars à son hôpital, mais aussi qu'elles lui offriraient des vacances avec son mari dès que la situation le permettrait, le couple ayant dû annuler un voyage qui était prévu au printemps pour une occasion spéciale.