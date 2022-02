Sandra Oh sublime face à Jodie Comer, avant la fin de Killing Eve

L'actriceSandra Oh,révélée dans le rôle de Cristina Yang dans Grey's Anatomy, s'est présentée avec style pour la présentation de la saison 4 de la série Killing Eve. Elle était pour l'occasion accompagnée de sa consoeur Jodie Comer, avec qui elle partage l'affiche du show. L'événement s'est tenu au Peninsula Beverly Hills le mardi 8 février en Californie.

Sandra Oh était resplendissante dans une tenue rouge, à mi-chemin entre l'ensemble tailleur et la robe de soirée. L'ensemble de la Canadienne était agrémenté d'un ornement qui ressemblait à un chapeau ou une rose posée sur l'épaule. La veste présentait un large décolleté (voir diaporama). Les deux stars de la série ont mis en avant la prochaine et dernière saison du show de la BBC américaine qui sortira le 27 février à la télévision outre-Atlantique pour un final qui s'annonce palpitant.

Pour rappel, le show met en scène la relation ambiguë entre Eve Polastri une agente du MI-6 chargée d'arrêter une assassine psychopathe, Villanelle. Dans cette fameuse saison, les personnages d'Ève (Sandra Oh), Villanelle (Jodie Comer) et Carolyn (Fiona Shaw), seront soumis à des destins très variés. En effet, après la rencontre sur le pont entre Villanelle et Eve, cette dernière tentera de mener à bien sa vengeance, tandis que Villanelle partira à la recherche d'une nouvelle communauté pour prouver qu'elle n'est pas un "monstre."

La série acclamée par la critique avait valu à la comédienne Sandra Oh un Golden globes de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2019. La comédienne Camille Cottin avait surpris son monde en rejoignant le casting de la série en 2020 dans le rôle d'Hélène.

Sandra Oh avait connu une idylle avec le réalisateur Alexander Payne (The descendants, Nebraska, Sideways) dans les années 2000. Ils avaient vécu 5 ans ensemble et s'étaient même mariés en 2003. Elle s'est illustrée en 2021 dans la série Directrice ou elle interprète une professeure de littérature qui vient d'être nommée à la tête du département de littérature de l'Université américaine de Pembroke. Première femme à assurer cette fonction...