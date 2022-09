Funérailles d'Elizabeth II : une star de Grey's Anatomy parmi les milliers d'invités !

Des écrans géants ont été placés un peu partout, à Londres et dans l'ensemble du Royaume-Uni, pour que chacun puisse assister aux funérailles de la reine d'Angleterre, Elizabeth II. Morte le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, la souveraine parcourt effectivement la capitale britannique une ultime fois, lors de diverse processions, et a également été mise en lumière à l'occasion d'une cérémonie organisée en l'abbaye de Westminster. A l'intérieur de ce lieu sain, 2000 personnes étaient installées, selon les informations de l'AFP, dont des dirigeants politiques - Emmanuel et Brigitte Macron, par exemple -, des membres des familles royales du monde entier, et les proches de feu sa Majesté.

Il y avait également une comédienne qui était installée dans l'abbaye de Westminster pour rendre hommage à la reine Elizabeth II. Une actrice bien connue du grand public puisqu'elle a incarné le Dr Cristina Yang jusqu'en 2014 dans Grey's Anatomy et qu'elle est aujourd'hui héroïne de la série Why Women Kill. Vous l'aurez deviné, celle qui est venue voir une dernière fois la souveraine anglaise, c'est Sandra Oh. Bien que très discrète, la Canadienne de 51 ans a été repérée par certains photographes, comme on peut le voir sur des images publiées par le Daily Mail.