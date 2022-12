Sandra Viricel mariée depuis 20 ans à un mystérieux homme : elle a même un charmant beau-fils

On sait très peu de choses sur Sandra Viricel. Très secrète, celle qui devrait bientôt fêter ses 40 ans ne communique que sur son métier d'agent immobilier. D'abord commerciale pour un fabricant et distributeur de montures de lunettes, elle finit par se tourner vers l'immobilier en 2004. L'année suivante, elle devient "chasseur immobilier" et lance sa propre affaire qu'elle baptise Sandra Viricel Immobilier.

De temps en temps, la jolie brune évoque quelques pans de sa vie privée, notamment lorsqu'elle a présenté Grégoire, son beau-fils et associé, sur son compte Instagram. "Aujourd'hui je vous présente Grégoire VIRICEL, le plus jeune de l'équipe mais sa maturité vous surprendra. Ancien sportif de haut niveau, il en a gardé le sens de l'effort, la rigueur et la compétitivité. Des qualités indispensables pour l'immobilier", expliquait-elle alors en légende d'un portrait du jeune homme. "Il vous accompagnera dans vos projets avec son professionnalisme et son empathie. Ayant grandi dans une famille d'agents immobilier, il connaît sur le bout des doigts les ficelles du métier !", concluait-elle, on ne peut plus fière de son protégé.