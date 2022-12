Thibault Chanel (Recherche appartement ou maison) papa : il se confie pour la première fois !

Si les téléspectateurs connaissent bien Stéphane Plaza, animateur sur-vitaminé et gaffeur de l'émission Recherche appartement ou maison, ils ont en revanche beaucoup moins d'informations sur Thibault Chanel, autre agent immobilier du programme phare. Devenu papa pour la toute première fois en juin 2022, le Parisien a cependant toujours tenu à garder le secret sur sa vie privée. Mais ce vendredi 9 décembre 2022, il a accepté d'accorder un entretien à nos confrères de Télé Loisirs. L'occasion pour lui d'évoquer son nouveau rôle de père de famille...

Très proche de son acolyte Stéphane Plaza, Thibault Chanel a tenu à rapidement le mettre au courant de sa futur paternité. Une heureuse nouvelle que le célèbre agent immobilier a visiblement accueilli avec beaucoup de bienveillance. "Quand je lui ai appris il y a plusieurs mois que j'allais être papa, il a été formidable. Il était très concerné, super mignon. Ça m'a beaucoup touché", a-t-il raconté dans les colonnes du média. Malgré tout, le meilleur ami de Karine Le Marchand n'a toujours pas pu voir la petite fille en chair et en os. Il faut dire qu'avec leurs emplois du temps surchargés, les deux hommes ont bien du mal à se dégager un créneau pour organiser une rencontre. "Figurez-vous que Stéphane n'a pas encore vu ma fille. On a eu des rendez-vous manqués. Il a vu ma fille par photo et vidéo mais pas physiquement. Mais c'est prévu !", a-t-il assuré avec beaucoup d'enthousiasme.

Un papa aux petits soins

Si Stéphane Plaza n'a pas encore pu rencontrer la fillette, un autre visage emblématique de l'émission en a déjà eu l'occasion. Il s'agit de Sandra Viricel, qui exerce aussi le métier d'agent immobilier au sein du programme. "On se connaît depuis toujours puisqu'on a commencé l'émission en même temps. On est très proches. Quand elle a été de passage à Paris, elle est venue embrasser ma fille", a conclu Thibault Chanel, aux anges.

Pour rappel, le jeune papa a dû être opéré d'urgence en septembre dernier à la suite d'un accident domestique. Heureusement depuis, tout semble aller pour le mieux et la petite famille s'épanouit chaque jour un peu plus.