"Opération en urgence..." : Thibault Chanel (Recherche appartement) hospitalisé, selfie et "loose"...

Quoiqu'il en soit, Thibault Chanel devrait vite retrouver le chemin de sa maison après l'intervention chirurgicale nécessaire qu'il doit subir pour arranger les dégâts. Il doit avoir hâte de rentrer. Il faut dire que depuis le 11 juin dernier, Thibault Chanel est papa d'une petite fille dont il est complètement gaga.

C'est également sur son compte Instagram que Thibault Chanel avait fait part de l'heureuse nouvelle à ses abonnés en dévoilant un cliché de lui, son bébé tendrement lové dans ses bras. "C'est le coup de foudre. Tu enchantes ma vie et me comble de bonheur depuis près d'un mois ma fille d'amour", avait-il écrit. Cette annonce surprise avait provoqué une vague d'amour et de félicitations des internautes parmi lesquels Sandra Viricel, autre agent immobilier des émissions de Stéphane Plaza. Impossible pour autant de connaître l'identité de la personne avec laquelle Thibault Chanel a fondé une famille. Ce dernier, très discret, n'est pas du genre à évoquer sa vie amoureuse. Mais une chose est sûre, contrairement à son doigt, il n'est pas près de couper le cordon avec sa fille.