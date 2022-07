Thibault Chanel (Recherche appartement ou maison) papa pour la 1re fois ! Photo avec son adorable bébé

Grande nouvelle ! Thibault Chanel, agent immobilier vu dans Recherche appartement ou maison sur M6 aux côtés de Stéphane Plaza, endosse l'un des plus beaux rôles de sa vie, celui de père. C'est sur les réseaux sociaux que ce très discret animateur fait la belle annonce, photo à l'appui, ce lundi 11 juillet 2022.

Thibault Chanel se saisit ainsi de son compte Instagram. Il y publie un superbe cliché où il prend la pose en t-shirt bleu, casquette sur la tête et les yeux rivés vers un adorable petit être qu'il porte dans ses bras. Le bébé, qui câline tendrement son fier papa, apparaît de dos. "Love at first sight", peut-on lire en légende, à savoir en français "l'amour au premier regard". Et de poursuivre : "Tu enchantes ma vie et me comble de bonheur depuis près d'un mois ma fille d'amour." En hashtag, Thibault Chanel ajoute les mots "amour", "bonheur", "fille à papa", nouvelle vie", "papa".

C'est ainsi que les internautes découvrent qu'il est devenu père de famille depuis maintenant un mois, lui qui n'avait rien posté sur le réseau social de partage d'images depuis la mi-mai, où il prenait la pose dans un train direction le tournage de Recherche appartement ou maison. En commentaires, ils sont alors nombreux à féliciter Thibault Chanel pour la naissance de sa petite fille dont le prénom n'a, pour l'heure, pas été révélé. En réponse, il enchaîne les remerciements et fait même une petite confidence. "Je suis fou de bonheur", lance-t-il alors.