Sandrea : La youtubeuse divorce, nouvelle vie de maman célibataire

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités et les influenceurs communiquent directement avec leurs fans. Sandrea a annoncé une nouvelle inattendue aux siens. La youtubeuse et son mari Hunter se sont séparés. Elle garde la cause de leur divorce secrète.

C'est dans une vidéo, publiée le 27 juillet dernier, que Sandrea révélait le scoop. Son mari Hunter et elle ont mis fin à leur relation. La jeune femme a annoncé la triste nouvelle à ses près d'1,5 million d'abonnés et précisé qu'il s'agissait d'"une décision très difficile à prendre". "C'est un changement qui va bouleverser nos vies. C'était pas quelque chose qui était facile à faire. Ça faisait très longtemps que je méditais là-dessus, ça faisait très longtemps que j'y réfléchissais. On est d'accord que c'est pas le bon moment, on est en pleine pandémie mais c'est quelque chose que je devais faire", ajoutait l'influenceuse.

Sandrea et Hunter s'étaient mariés le 2 octobre 2012. Ils sont parents d'une fille, prénommée Piotte.