Sandrine Corman en quarantaine : son fils Oscar atteint du Covid-19

Le coronavirus gagne de nouveau du terrain dans de nombreux pays, dont la France et la Belgique. Cela devient de plus en plus difficile d'y échapper et Sandrine Corman en sait quelque chose. Lundi 26 octobre 2020, l'ancienne présentatrice de M6 a révélé que l'un de ses fils était atteint du Covid-19.

En faisant défiler leur fil d'actualité, les internautes abonnés à Sandrine Corman ont eu le plaisir de voir une nouvelle photo de la belle blonde de 40 ans et de son fils Oscar (né en mars 2007 de son ancienne union avec le mannequin Xavier Fiems). Mère et fils apparaissent très complices. La divine Belge dépose un baiser sur le front de son enfant qui regarde l'objectif tout sourire. Un cliché en noir et blanc qui fait sourire... la légende beaucoup moins.

En lisant le texte a côté, les internautes ont pu découvrir qu'Oscar était tombé malade et donc, que sa maman veillait au grain. "OSCAR ET MOI vs COVID 19. En cette période si difficile, mon rôle de maman résonne encore plus en moi... depuis la naissance d'Oscar je fais mon possible pour être là, présente, à l'écoute, pour le protéger, l'accompagner, pour qu'il ne manque de rien, pour qu'il n'ait peur de rien, qu'il puisse affronter et surmonter les obstacles, qu'il ait de bonnes valeurs... pour l'aimer tout simplement... et que je l'aime mon grand je suis là et serai toujours là", a-t-elle tout d'abord écrit. Elle s'est ensuite voulue rassurante en expliquant qu'il "n'a que peu de symptômes" et que pour l'heure, elle ne pensait pas "être touchée". "Je pense à toutes les familles qui ont des proches à l'hôpital, ou qui sont fortement atteints par la maladie. Prenez soin de vous et continuez à vous protéger", a-t-elle conclu.

En hashtag, Sandrine Corman - qui est aussi l'heureuse maman d'un petit Harold (né le 3 novembre 2015 de son union avec Michel Bouhoulle) - a précisé qu'elle était bien entendu en quarantaine. Et en story elle a précisé que, pour l'heure, Oscar n'avait "que" la perte d'odorat comme symptôme. Espérons pour le duo, joyeux malgré les circonstances, que cela ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.