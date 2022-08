Sandrine Quétier : Ses enfants "hyper inquiets" de son changement de métier, révélations

Sandrine Quétier a connu des moments de gloire à la télévision, en tant qu'animatrice. Notamment lors de son passage à TF1 de 2004 à 2017 par le biais d'émissions phares comme Danse avec les stars, 50 minutes Inside et Ninja Warrior : Le Parcours des héros. Sans oublier ses expériences du côté de M6, France Télévisions ou encore E!.

Mais en parallèle de cette activité, cela fait plusieurs années désormais qu'elle fait des apparitions ponctuelles dans des séries comme Commissaire Magellan, Joséphine, ange gardien, Camping Paradis ou plus récemment Léo Matteï, Brigade des mineurs. Ce qui lui a notamment donné envie de se mettre au théâtre et donc de se lancer dans une carrière de comédienne, alors qu'elle s'est également essayée à la musique l'été dernier en créant son groupe de rock Molly Pepper.

"Je réfléchissais à ma vie d'après"

Une décision qui a toutefois été très difficile à prendre. "Avec mon côté Capricorne prévoyant, j'ai mis des sous de côté... J'imaginais le pire : 'Et si pendant deux ans, je n'ai pas de travail !' Heureusement, j'ai pu tourner deux mois après l'arrêt de la télé" a-t-elle révélé ce vendredi 12 août dans les colonnes de Public. "Ce n'était pas gagné d'avance" a-t-elle reconnu, en ajoutant qu'elle s'est "retrouvée devant une page blanche à écrire".

Un choix de vie qui a rendu ses enfants très perplexes, avant qu'elle ne leur donne finalement tort. "Au départ, ils étaient hyper inquiets, puis rapidement assez fiers" a-t-elle révélé, avant d'expliquer qu'elle a pu compter sur le soutien de son ex-compagnon Fabrice Michelin, également père de ses enfants, pour concrétiser ses rêves. "Leur père et moi avons éduqué nos enfants, Lola et Gaston, dans cette philosophie d'aller au bout de leurs envies. La vie n'est pas quelque chose de linéaire, on évolue. La Sandrine qui avait 25 ans et la Sandrine d'aujourd'hui, ce n'est plus la même du tout !" a-t-elle raconté.

L'animation, elle n'a "pas franchement envie d'y retourner". Cependant, elle ne regrette en aucun cas cette expérience. "J'y ai passé de très bons moments, mais ça fait partie du principe d'évolution... Ces dernières années, je réfléchissais à ma vie d'après, j'anticipais mes envies de musique, de fiction, de théâtre. Je voulais aller vers des choses que je n'avais pas ou peu faites, faute de temps. Donc ça me paraissait logique d'arrêter la télé, en ayant le sentiment d'en avoir fait le tour" s'est-elle confiée. Un nouveau chapitre s'écrit donc pour elle !