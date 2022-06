Sandrine Quétier complice avec son ex Fabrice Michelin : retrouvailles en photo pour leur fille Lola

Toujours très active sur les réseaux sociaux, Sandrine Quétier se plaît à y partager ses projets musicaux, elle qui est leader dans le groupe de rock This is créé avec Jean Bocheux et François Pavan. Depuis qu'elle a quitté l'animation, la jolie brune vit assurément sa meilleure vie en sillonnant les routes de France. Elle n'en oublie toutefois pas l'essentiel, à savoir ses enfants. La journée de lundi 13 juin était d'ailleurs consacrée à sa fille Lola qui fêtait ses 21 ans.

Sur son compte Instagram, Sandrine Quétier lui a donc tout naturellement adressé une tendre publication. "Mon amour joli, 21 ans que tu rends ma vie plus belle ! Bon anniversaire ma Lola. Je t'aime fort. (T'as remarqué ? Pas de photos pourries cette année)", a-t-elle légendé sous un cliché ravissant de la jolie brune. Les internautes se sont alors empressés de lui souhaiter un joyeux anniversaire, tout en soulignant sa grande ressemblance avec sa célèbre maman de 51 ans. "Très jolie ta fille, elle a de qui tenir", "Superbe comme sa maman !", "Les chiens ne font pas des chats", "Le portrait craché de sa maman", peut-on lire.

En story, Sandrine Quétier a également partagé quelques instants de sa soirée, en compagnie de Lola bien sûr qui a pu souffler ses bougies, mais aussi de son fils Gaston (19 ans) et de Fabrice Michelin, le père de ses enfants et ancien compagnon. Sandrine Quétier prend volontiers la pose non loin de son ex avec qui elle a tout l'air d'avoir gardé de très bons contacts. (Voir notre diaporama).