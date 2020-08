Sandrine Quétier en couple : rare photo de sa belle famille recomposée

Très discrète, Sandrine Quétier n'offre que très rarement à ses fans des bouts de sa vie privée. En couple avec le directeur de la communication et des partenariats Orange Content, Sébastien Goales, l'ex-animatrice de TF1 n'est par exemple apparue qu'une poignée de fois en public à ses côtés. Et, si l'on pouvait se demander s'ils filaient toujours le parfait amour ensemble, elle a livré un élément de réponse sur Instagram ce mercredi 26 août 2020.

En effet, Sandrine Quétier, toujours en train de profiter de ses vacances, a partagé une série de photos tirée de l'une de ses soirées d'été en compagnie de ses enfants... et de ceux de son chéri. Sur toutes les images, Lola (19 ans) et Gaston Michelin (17 ans), issus du premier mariage de Sandrine avec le réalisateur Fabrice Michelin, se révèlent en pleine partie de rigolade et très complices avec les filles de Sébastien Goales, Olympe et Salomé Goales. Ironique, elle légende : "Ils sont moroses, ces gosses ! Toujours à faire la gueule ! @lolamichelin @gaston.m.c.l @olympegoales @salomegoales Je vous aime fort !!!".

De minute en minute, les internautes ont rempli son fil de commentaires. "Ils sont magnifiques vos enfants !", se réjouit l'un d'entre eux. Un autre souligne la ressemblance frappante entre la jeune Lola Michelin et sa célèbre maman : "Ta fille, le portrait de sa mère !"