Sandrine Quétier, depuis son départ de TF1 : "Mes revenus sont divisés par..."

Fin décembre 2017, Sandrine Quétier a fait ses adieux à TF1. L'ancienne animatrice de 48 ans a souhaité tout quitter afin de se consacrer à sa nouvelle passion : la comédie. Cette année, on l'a notamment vue dans Meurtres dans le jura, sur France 3. Invitée dans Touche pas à mon poste, ce mardi 24 septembre, sur C8, l'ancienne animatrice de Danse avec les stars ou 50Mn Inside a évoqué sa nouvelle vie.

"Je ne pouvais pas faire de la comédie chez TF1 car j'y étais animatrice. Et en plus, je n'avais pas le temps de le faire. Je ne suis pas du tout fâchée contre TF1. Je vais retourner pour la chaîne", a tout d'abord confié Sandrine Quétier à Cyril Hanoun . Elle a ensuite assuré que c'était bel et bien elle qui avait pris la décision de quitter la première chaîne : "J'ai été voir le patron de TF1 et je lui ai dit en octobre ou novembre que j'envisageais d'arrêter au mois de décembre parce que j'avais eu des propositions de fictions. (...) J'avais vraiment besoin de tout arrêter et de ne plus rien avoir pour me mettre au pied du mur pour pouvoir me donner toutes les chances."

Interrogée sur ses revenus depuis qu'elle a quitté son poste d'animatrice, Sandrine Quétier a été très transparente : "J'ai divisé mes revenus par 4, je gagnais très bien ma vie sur TF1. J'avais mis un peu d'argent de côté, j'avais un peu anticipé, pour vivre mes rêves." Des rêves qu'elle n'est pas près d'abandonner ! Malgré "quelques propositions", celle qui donne de la voix dans le groupe The Jokers a préféré continuer à évoluer dans le monde de la comédie. "C'est comme une deuxième jeunesse, c'est génial", a-t-elle conclu le sujet.