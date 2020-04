Sandrine Quétier dévoile une rare photo de son fils Gaston, qui fête ses 17 ans

Confinée en famille, Sandrine Quétier a tenu à célébrer un jour très spécial : l'anniversaire de son fils Gaston né en 2003. Le 4 avril 2020, l'animatrice de télévision, comédienne et chanteuse a publié une photographie de son fils en lui adressant de tendres mots d'amour.

"Happy Birthday mon amour, mon fils, mon petit/grand homme.. Je suis tellement heureuse que tu sois dans ma vie. Aujourd'hui tu as 17 ans, 17 ans en confinement mais entouré de l'amour des tiens.." Amusée, elle taquine son fils obligé de fêter son anniversaire à la maison en raison du confinement imposé par l'état en raison de la pandémie de coronavirus. Elle écrit : "Je sais, ça vaut pas une soirée à Bagatelle avec tes potes, mais faudra te contenter de tes parents et de ta soeur cette année. Je t'aime mon Gaston. Vive toi !"

Maman de deux adolescents (Gaston et Lola) nés de sa relation avec son ex-mari Fabrice Michelin, Sandrine Quétier avait évoqué sa relation très fusionnelle avec ses enfants lors d'une interview réalisée en février 2020 avec Télé 7 Jours. Très protectrice avec les siens, elle avait expliqué leur avoir appris à repérer les gens bienveillants et bons autour d'eux. "Ils ont développé certains automatismes et réflexes. Ils arrivent à détecter les gens malhonnêtes autour d'eux." Célèbre grâce à ses multiples rôles de présentatrice sur le petit écran, Sandrine avait confié que sa popularité n'avait jamais été un problème pour ses enfants "Je ne pense pas que ma célébrité leur ait posé un problème. Nous en avons souvent parlé. Ils sont fiers de moi, mais, chez nous, nous ne sommes pas dans le culte de la personnalité". Une maman qui a décidément de quoi être très fière !