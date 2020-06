Jean-Baptiste Guégan : Son challenge, sortir de l'ombre de Johnny Hallyday

C'est en tant que sosie vocal de Johnny Hallyday que Jean-Baptiste Guégan a remporté La France a un incroyable talent en 2018, sur M6. S'est ensuivie la sortie d'un premier album, Puisque c'est écrit, qui a rencontré un énorme succès avec une certification double album de platine. Le chanteur de 37 ans, originaire des Côtes-d'Armor planche actuellement sur son nouvel album.

Installé depuis trois ans à Tournay en Belgique, Jean-Baptiste Guégan a reçu l'équipe de 50' Inside (TF1) chez lui, dans l'appartement de 300 m² qu'il occupe depuis quelques mois seulement. Jusqu'alors, aucune caméra n'avait eu le privilège de pouvoir y pénétrer. Les téléspectateurs de 50' Inside ont ainsi découvert que le chanteur n'avait pas la folie des grandeurs, que son appartement restait simple malgré sa superficie et la grande terrasse qui donne sur l'église. C'est pour se rapprocher de son producteur Christophe Porquet que Jean-Baptiste Guégan s'est installé à Tournay.

Le confinement et la crise sanitaire ont poussé toute l'équipe à s'adapter pour l'enregistrement de ce deuxième album. La chambre d'ami a été transformée en studio d'enregistrement. Tandis que Jean-Baptiste Guégan a posé sa voix dans cette pièce, les musiciens ont enregistré les mélodies en direct depuis Nashville aux États-Unis.

Dans cette chambre d'ami devenue provisoirement un studio, Jean-Baptiste Guégan a entreposé de nombreux objets en rapport avec son idole, Johnny Hallyday. Si le chanteur décédé en décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé reste la personne qu'il aime le plus au monde, il souhaite à présent quelque peu s'en détacher, pour imposer sa propre identité.

"Mon identité, il faut la montrer à tout le monde, je pense que c'est le plus important, et non plus Johnny Hallyday. Je n'ai rien à avoir avec Johnny Hallyday, a-t-il déclaré lors d'une séance photo pour son nouvel album. C'est le challenge et avec toute ma team, on va, j'espère le réussir." On imagine qu'il n'oubliera toutefois pas que sa belle réussite, c'est à Johnny Hallyday qu'il la doit.

Les fans de Jean-Baptiste Guégan pourront découvrir son nouvel album dans quelques mois, il est en train d'être finalisé...