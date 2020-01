Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny cartonne !

La vie n'arrête pas de sourire à Jean-Baptiste Guégan, depuis qu'il a été élu grand gagnant de la treizième saison de l'émission La France a un incroyable talent, sur M6. Ce chanteur est le sosie vocal parfait de Johnny Hallyday et, de fait, fait danser et chanter les foules.

Depuis le 30 août 2019, Jean-Baptiste Guégan cartonne avec son album Puisque c'est écrit, qu'il a enregistré à Nashville, aux États-Unis. Sa tournée a démarré avec 28 dates, mais en compte une centaine pour 2020. "On ne démarche plus les salles, ce sont elles qui nous appellent. On a vendu plus de 100 000 billets et l'album a dépassé les 250 000 ventes", confie son producteur, Christophe Porquet, au Parisien. Avec 250 000 opus vendus, l'album a eu l'honneur d'être certifié double disque de platine en quelques mois seulement.

Son album, d'ailleurs est écrit et composé par Michel Mallory, grand ami et parolier de Johnny, il le chante sur scène. Timidement puisque le spectacle s'appelle "La voie de Johnny" après tout. Mais le public l'accepte, l'encourage même. Tout le monde s'arrache "JB", les Zénith sont en extase, le public en sueur, il entonne Gabrielle ou Marie, prêt à "allumer le feu" avec Jean-Baptiste Guégan. À la mémoire de Johnny, pas pour le remplacer.

Décrié parfois, Jean-Baptiste Guégan ne fait pas l'unanimité. David Hallyday "pense que c'est aussi un témoignage, une belle récompense pour l'artiste qui a touché les gens", voit ça d'une façon positive. Malgré les avertissements du conseiller de Laeticia Hallyday. "Il a du talent, mais on n'écoute pas la voix de Johnny à son spectacle, il faut qu'il reste à sa place, expliquait Michel Jankielewicz à l'AFP. On ne remplace pas Johnny, comme on ne remplace pas Aznavour, Bécaud ou Nougaro." Pour l'heure, Jean-Baptiste Guégan continue sa folle course, remplissant les salles de concert et ravissant les fans de Johnny... et les autres !