Jean-Baptiste Guégan marié ? Le sosie vocal de Johnny répond

Incontournable Jean-Baptiste Guégan. Le chanteur de 36 ans, révélé au grand public suite à sa victoire dans l'émission La France a un incroyable talent en 2018, fait un carton avec son disque Puisque c'est écrit, déjà certifié platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Interrogé sur RFM, il a levé le voile sur sa vie personnelle.

En septembre dernier, le chanteur était invité de l'animateur Bernard Montiel pour son émission intitulée 1h avec... et, parmi ses confidences, il a accepté d'en dire un peu plus sur lui même s'il était assez mal à l'aise. "J'en suis comme pour beaucoup de personnes... Ça va bien. Je sais pas... Ça va très bien mais, pour l'instant, ma vie privée c'est la tournée que je dois faire", a-t-il d'abord répondu pour noyer le poisson avant d'ajouter : "Les enfants vont bien, c'est l'essentiel."

Ne lâchant pas le morceau si facilement, l'animateur a titillé Jean-Baptiste Guégan jusqu'à obtenir de plus amples confidences. "Ma vie privée va bien, y a aucun problème. Mes enfants vont bien. J'ai trois enfants : un de 11 ans et des jumeaux qui ont 7 ans. Un gars et une fille", a-t-il dévoilé. Finalement, il a reconnu qu'il n'est plus avec sa femme Nadège ! "Madame va très très bien... je ne suis plus avec madame, mais elle va très bien", a-t-il lâché. En revanche, on en saura pas plus sur la raison de la rupture ni quand elle a eu lieu...

Si le chanteur, originaire de Bretagne, est donc plus enclin à parler musique, son succès ne plaît pas à tout le monde. Ainsi, Jean-Baptiste Guégan a été taclé par Michel Jankielewicz, conseiller de Laeticia Hallyday. "Guégan a du talent, mais on n'écoute pas la voix de Johnny à son spectacle, il faut qu'il reste à sa place, on ne remplace pas Johnny, comme on ne remplace pas Aznavour, Bécaud ou Nougaro", avait-il confié à l'AFP.

Thomas Montet