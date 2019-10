Jean-Baptiste Guégan victime d'usurpation d'identité : Son coup de gueule

Nouveau coup dur pour Jean-Baptiste Guégan. Le sosie vocal du regretté Johnny Hallyday s'est retrouvé face à un problème auquel sont confrontés bon nombre d'influenceurs ou artistes : l'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. Lundi 7 octobre 2019, celui qu'on a connu grâce à La France a un incroyable talent (M6) a publié un message sur son compte Facebook afin d'alerter sa communauté.

"Nous savons qu'il y a des pirates qui agissent sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter ! Ils commencent à vous parler via Messenger et rapidement par SMS. L'arnaque commence ici !!! Ce qui est officiel est posté sur cette page ou via le site officiel de La Voix de Johnny. Rappel : il n'y a pas de cartes VIP ! Jean-Baptiste ne parle pas sur Messenger ! Merci de faire attention", pouvait-on lire. Un texte alarmant qui s'accompagnait de captures d'écran des messages que l'arnaqueur a échangés avec ses fans.

Ce dernier incite en effet les admirateurs de Jean-Baptiste Guégan à acheter des "coupons PCS", soit des cartes prépayées à 250 euros, dans des bureaux de tabac afin d'obtenir des places VIP à ses concerts, dédicaces et rencontres avec lui et son équipe. De quoi faire rêver les plus naïfs.