Jean-Baptiste Guégan remis à sa place par le conseiller de Laeticia Hallyday

Le cas de Jean-Baptiste Guégan est épineux. Révélé en 2018 dans la saison 13 de La France a un incroyable talent diffusée sur M6, qu'il a remportée, l'artiste de 36 ans originaire de Paris a obtenu la notoriété qu'il convoitait depuis tant d'années. Cette ascension fulgurante, l'artiste la doit à un don : celui d'avoir la même voix que Johnny Hallyday. Sauf que pour certains, l'appropriation de l'univers si singulier du Taulier va beaucoup trop loin et le succès de son album Puisque c'est écrit, certifié disque de platine, fait grincer des dents.

S'intéressant au business toujours aussi florissant autour de Johnny Hallyday, près de deux ans après sa mort, l'AFP a recueilli plusieurs réactions, notamment celle de Michel Jankielewicz, nouveau conseiller de Laeticia Hallyday qui a pris le relais après la démission de Sébastien Farran, le manager de Johnny, l'été dernier.

Qu'il reste à sa place

Ce dernier reproche à Jean-Baptiste Guégan de vendre son show "comme un spectacle hommage, ce n'est pas très sain". "Guégan a du talent, mais on n'écoute pas la voix de Johnny à son spectacle, il faut qu'il reste à sa place, on ne remplace pas Johnny, comme on ne remplace pas Aznavour, Bécaud ou Nougaro", ajoute le conseiller de Laeticia Hallyday. Un avis également partagé par Sylvie Vartan, qui propose le spectacle Avec toi au Grand Rex les 23 et 24 octobre prochains : "Sa voix est très proche de celle de Johnny, mais ce n'est pas Johnny."

Michel Jankielewicz vise également Michel Mallory, le parolier de Johnny Hallyday, qui prétend avoir donné cinq titres écrits pour le Taulier à Jean-Baptiste Guégan. "Je ne crois pas qu'il s'agisse de chansons que Johnny aurait enregistrées. Quand Johnny allait sortir un album, tout Paris écrivait pour lui", défend-il. Michel Jankielewicz dézingue également le spectacle L'Idole des jeunes annoncé pour le 18 décembre prochain au Casino de Paris, "substitut, comme l'aspartame pour le sucre".

Pour retrouver le véritable univers de Johnny Hallyday, il faudra se rendre à l'Olympia le 1er décembre prochain. Michel Jankielewicz et Laeticia Hallyday ont travaillé ensemble sur Un soir à l'Olympia, un spectacle "pour les fans, avec les fans". Et le succès est déjà au rendez-vous puisque deux nouvelles séances ont été ajoutées à l'initiale de 20h : 12h et 16h. Il s'agira de diffuser des images des Olympia de Johnny Hallyday, qui s'y est produit très précisément 266 fois, entre 1961 et 2006.

On y verra notamment le rockeur s'exprimer "dans des interviews que j'avais faites avec lui et qu'on n'avait pas utilisées", explique Michel Jankielewicz à l'AFP. Il y aura également des images de concerts, de toutes époques, et notamment des duos à l'Olympia, en 2000, "jamais diffusés" poursuit-il.

Le son des parties concerts sera "mixé en live par un ingé son, en fonction des réactions du public : il pourra monter la voix ou une guitare". "L'Olympia va être décoré Johnny", promet encore le bras droit de la veuve du rockeur. La salle de billard sera ouverte et il y aura des objets de Johnny comme des tenues de scène pour l'Olympia, des guitares". De plus, les détenteurs de billets VIP pourront "aller dans les loges ou au petit bar Marylin". "Il devrait y avoir des motos, ça va faire du bruit sur le boulevard", se réjouit Michel Jankielewicz.

Cette fin d'année est également marquée par la sortie d'un best of en version symphonique, sobrement baptisé Johnny, le 25 octobre prochain et celle d'un coffret CD/DVD du concert des Vieilles Canailles le 8 novembre prochain. Ce dernier show de Johnny Hallyday avec ses amis Jacques Dutronc et Eddy Mitchell avait été filmé à Bercy en 2014. Ces deux projets ont été validés par Laeticia Hallyday.

Michel Jankielewicz prépare également une "comédie musicale, qui ne raconte pas la vie de Johnny, mais utilise ses chansons comme dans Mamma Mia", prévue "plutôt vers 2022".