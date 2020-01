David Hallyday écoute Jean-Baptiste Guégan : "C'est un petit peu compliqué"

Difficile d'entendre la voix d'un être disparu. Et pour David Hallyday, c'est double peine. Non seulement son père Johnny a sorti deux albums depuis sa disparition, mais le Taulier a également un sosie vocal, qui reproduit à l'identique les vibrations rock'n'roll de l'époque – la douce, celle qui date d'avant le terrible 5 décembre 2017. Depuis le 30 août 2019, Jean-Baptiste Guégan cartonne avec son album Puisque c'est écrit, qu'il a enregistré à Nashville, aux États-Unis. S'est-il mis la famille de l'artiste à dos pour autant ? Pas vraiment, si l'on en croit les propos du fils aîné dans les colonnes du Courrier Picard. "Je pense que c'est aussi un témoignage, une belle récompense pour l'artiste qui a touché les gens et que les gens se sont vus en lui, explique-t-il. Moi, je vois ça d'une façon très positive."

C'est fatalement un coup de poignard dans le coeur à chaque écoute pour David Halliday, qui croirait entendre celui qui lui a donné la vie. Mais c'est sans rancune qu'il parle de l'homme qui reproduit la moindre des intonations de son père. "Je ne connais pas très bien Jean-Baptiste Guégan, l'artiste, poursuit-il. C'est un petit peu compliqué d'avoir une voix similaire à celle de mon père. Je ne connais pas son répertoire à lui, je ne sais pas trop qui il est. D'un point de vue artistique, je ne sais pas quoi vous répondre." Jean-Baptiste Guégan a pourtant été plus que validé par le public, qui l'a élu grand gagnant de la treizième saison de l'émission La France a un incroyable talent, sur M6. Sa carrière musicale a également intéressé l'entourage artistique de Johnny Hallyday.

Il faut qu'il reste à sa place

Les mots qu'il chante souverainement dans l'album Puisque c'est écrit ont effectivement été rédigés par quelqu'un qui comptait beaucoup pour Johnny Hallyday : son parolier attitré, Michel Mallory. Une collaboration que Jean-Baptiste Guégan défendra à travers la France toute l'année 2020, en tournée, malgré les avertissements du conseiller de Laeticia Hallyday. "Il a du talent, mais on n'écoute pas la voix de Johnny à son spectacle, il faut qu'il reste à sa place, expliquait Michel Jankielewicz à l'AFP. On ne remplace pas Johnny, comme on ne remplace pas Aznavour, Bécaud ou Nougaro." On ne peut pas plaire à tout le monde...