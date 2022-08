Diaporama : Sandrine Quétier : Ses enfants "hyper inquiets" de son changement de métier, révélations

1 / 15 Sandrine Quétier : Ses enfants "hyper inquiets" de son changement de métier, révélations

2 / 15 Sandrine Quétier - Cérémonie des "Genie Awards", qui célèbre le monde des effets spéciaux, à l'occasion du festival "Le Pids (Paris image digital summit)" au Théâtre du Casino Barrière à Enghien-les-Bains. © Coadic Guirec / Bestimage





3 / 15 Sandrine Quétier avec ses enfants, Lola et Gaston. Instagram. Le 10 août 2022.

4 / 15 Sandrine Quétier lors de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

5 / 15 Sandrine Quétier fête l'anniversaire de sa fille Lola avec son ex Fabrice Michelin - Instagram

6 / 15 Sandrine Quetier en concert avec son groupe Molly Pepper sur la place du Panthéon à Paris le 22 juin 2022. © Jack Tribeca / Bestimage

7 / 15 Sandrine Quétier en backstage de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage





8 / 15 Sandrine Quétier au village (jour 12) lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 2 juin 2022. © Dominique Jacovides/Bestimage





9 / 15 Sandrine Quétier lors de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France, le 4 juin 2022. © Jack Tribeca/Bestimage





10 / 15 Sandrine Quétier - Concert du groupe rock "Molly Pepper " et présentation de leur EP1 release party au Papa Cabane un lieu parisien insolite, une terrasse de 1000 m2 sur le parc de Bercy à Paris le 18 mai 2022 © Coadic Guirec/Bestimage





11 / 15 Sandrine Quetier en concert avec son groupe Molly Pepper sur la place du Panthéon à Paris le 22 juin 2022. © Jack Tribeca / Bestimage

12 / 15 Sandrine Quétier lors du vernissage de l'exposition "Vue du ciel" de l'artiste 3D Johann Perathoner au Royal Monceau-Raffles Paris le 20 avril 2022. © Rachid Bellak / Bestimage





13 / 15 Sandrine Quétier - Concert du groupe rock "Molly Pepper " et présentation de leur EP1 release party au Papa Cabane un lieu parisien insolite, une terrasse de 1000 m2 sur le parc de Bercy à Paris le 18 mai 2022 © Coadic Guirec/Bestimage





14 / 15 Sandrine Quétier - Réception à l'hôtel Félicien qui lance sa soirée intitulée "Au Ciel du Félicien" pour inaugurer ses deux suites et son rooftop au 21 rue Félicien David, 75016 Paris le 11 janvier 2022. © Pierre Perusseau/Bestimage